Azul e Gol fazem parceria de voos no Brasil, com acúmulo de milhas

As rotas domésticas serão operadas por uma aérea ou outra, com possibilidade de conexão entre as empresas, e o acordo envolve os planos de fidelidade das companhias.

A Azul e a Gol fecharam parceria chamada codeshare, em que cooperam comercialmente conectando as malas aéreas das empresas no Brasil.

Vale lembrar que os benefícios vão começar no fim de junho, sem data detalhada, quando a oferta estará disponível nos canais de vendas das empresas.



Conforme as aéreas, Azul e Gol possuem cerca de 1.500 decolagens por dia e o acordo vai criar mais de 2.700 oportunidades de viagens com apenas uma conexão.



Veja o que as companhias prometem de facilidade aos consumidores:

Os clientes poderão pesquisar trechos nacionais exclusivos de uma ou de outra companhia e comprar pelos canais de vendas da Azul e da Gol, encontrando uma possibilidade maior de destinos. As rotas que são operadas por ambas as companhias não entram no codeshare.



Os pontos e milhas referentes aos trechos do codeshare comprados nos canais digitais da outra companhia aérea – por exemplo um voo da Gol comprado no site da Azul – poderão ser acumulados no Azul Fidelidade ou no Smiles, e essa escolha é do Cliente. Isso é válido tanto para voos com conexão quanto para trechos avulsos.



O check-in deverá sempre ser feito nos canais digitais ou presencialmente nos balcões nos aeroportos da companhia aérea que opera o voo ou o primeiro trecho no caso de voos com conexão, independentemente da companhia que vendeu a passagem. No caso de voos com conexão, o Cliente receberá todos os cartões de embarque de sua viagem no check-in.



O despacho de bagagens segue a mesma regra do check-in. Deve ser realizado com a companhia aérea que opera o voo ou o primeiro trecho, e serão entregues no destino final, independente de conexão com a outra companhia.



Remarcações e cancelamentos das reservas devem ser tratados com a companhia que vendeu a passagem.



As facilidades adicionais e itens opcionais, como assentos especiais e bagagens despachadas, além de benefícios de programas de fidelidade e transporte de cargas, mantêm-se sob as regras pré-determinadas por cada companhia e devem ser observadas pelos Clientes.



