Gasolina sobe 4,76% no Ceará em maio; veja preços por cidade

Os dados são das semanas dos dias 28 de abril a 4 de maio e 19 a 25 de maio. Crédito: FERNANDA BARROS

No Ceará, apenas o município de Crateús — a 350 quilômetros de Fortaleza — tem custo de gasolina mais barato do que a capital, a R$ 5,77 por litro de revenda. Já Itapipoca ficou com o montante mais caro na última semana, com R$ 6,43 por litro. De forma detalhada, da cidade mais cara para a mais barata, estão: Itapipoca (R$ 6,43/L);

Crato (R$ 6,29/L);



Juazeiro do Norte (R$ 6,24/L);

Iguatu (R$ 6,17/L);

Limoeiro do Norte (R$ 6,17/L);

Sobral (R$ 6,15/L);

Canindé (R$ 6,06/L);

Icó (R$ 6,04/L);

Quixadá (R$ 6,03/L);

Caucaia (R$ 5,93/L);

Maracanaú (R$ 5,89/L);

Fortaleza (R$ 5,85/L);

Crateús (R$ 5,77/L). Foram pesquisados 156 postos de combustíveis em 13 dos 184 municípios do Estado, com um preço mínimo de revenda por litro da gasolina comum de R$ 5,56 em Fortaleza e máximo de R$ 6,49 em Itapipoca. O coeficiente de variação foi de 0,036.

No comparativo a outros estados do Nordeste, o valor do litro da gasolina no Ceará é o quarto mais caro da região, atrás de Sergipe (R$ 6,31), Rio Grande do Norte (R$ 6,24) e Bahia (R$ 6,14). Já Maranhão está na liderança entre os mais baratos, com R$ 5,66, seguido de Piauí (R$ 5,72), Paraíba (R$ 5,81), Pernambuco (R$ 5,87) e Alagoas (R$ 5,91). Em relação às regiões do Brasil, o Centro-Oeste registrou o preço médio mais barato por litro de gasolina, no valor de R$ 5,70. Logo depois, o Sudeste (R$ 5,73), Nordeste (R$ 5,95), Sul (R$ 5,98) e Norte (R$ 6,10). A média nacional foi de R$ 5,85. Nota-se, assim, que o valor da gasolina no Ceará ficou acima do nível nacional; em Fortaleza, houve empate. Nordeste tem alta expressiva nos combustíveis Levantamento que monitora os preços das transações em postos de combustível, o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) mostrou que o Nordeste teve a maior média nacional para o preço do litro do etanol na primeira quinzena de maio, a R$ 4,63, equivalente a uma alta mensal de 2,89%. A gasolina, por sua vez, teve um preço médio de R$ 6,19, com uma alta de 1,81%; enquanto o diesel comum foi vendido a R$ 6,13, registrando um aumento de 0,99%, e o diesel S-10 teve uma média de R$ 6,14, com um acréscimo de 0,82% em relação a abril.