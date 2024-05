Ceará teve o maior número de turistas internacionais em abril, no Nordeste

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, com 30.223 mil passageiros movimentados , superou os terminais localizados na Bahia (24.624) e em Pernambuco (19.934).

O Ceará foi o estado do Nordeste que teve o maior número de turistas internacionais registrados em abril.

Em seguida vêm Alemanha, Holanda, Espanha e Suíça.

Já no acumulado do primeiro quadrimestre (janeiro a abril) foram registrados 120 mil turistas internacionais, mas nesta base de comparação Bahia teve mais fluxo de estrangeiros.

Atualmente, para fora do País, o Aeroporto de Fortaleza possui nove frequências semanais para Lisboa, além de voos da AirFrance, que opera três frequências semanais para Paris; da Latam com três para Miami e da Gol com dois para Buenos Aires e um para Miami.