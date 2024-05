Fortaleza fica em 2º lugar, em meio ambiente, no Índice da Oxford Economics

Fortaleza já foi escolhida como a cidade brasileira com a qualidade do ar mais bem avaliada Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza se destaca ao ser a segunda cidade do mundo na categoria Meio Ambiente no Índice Global de Cidades da Oxford Economics. O tema avalia o comprometimento da cidade com medidas de sustentabilidade ambiental e sua predisposição para desastres naturais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Considerando a qualidade do ar, a intensidade da emissão de gases poluentes, os desastres naturais e as anomalias de chuvas e de temperaturas, a cidade recebeu pontuação de 98,8, estando atrás somente de Suva, capital de Fiji, ilha localizada no pacífico sul, cuja avaliação foi de 100.

Além de Fortaleza, dentre as cinco categorias, a única outra localidade do Nordeste que apareceu foi Natal, que também ficou entre as 10 principais cidades em meio ambiente, estando em 4º lugar, com a pontuação de 97,9. Índice Global de Cidades da Oxford Economics O Índice Global de Cidades da Oxford Economics analisou as mil maiores cidades do mundo, localizadas em 163 países, que juntas representam 30% da população mundial e 60% do Produto Interno Bruto (PIB) do planeta. A pesquisa traz uma abordagem multidimensional, analisando desempenhos em cinco categorias, economia, capital humano, qualidade de vida, meio ambiente e governança, divididas em 27 indicadores.

Fortaleza, por mais que tenha se destacado no meio ambiente, não apareceu no ranking de nenhuma outra categoria, e sua avaliação geral foi na posição 496. Fortaleza não se destaca nas demais categorias O presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Igor Lucena, explica que o meio ambiente é algo que sempre existiu na cidade e que, mesmo com diferentes gestões, as pautas de preservação e manutenção continuaram ativas. Lucena destacou que nas outras categorias a maioria das cidades pertence a países mais desenvolvidos. “O problema não é só de Fortaleza, é um problema de todas as cidades brasileiras. Quando a gente faz uma análise de cidades, todos os sistemas são interconectados e dependem do estado e do país onde o local está inserido. Então, enquanto a gente não tiver resolvido problemas básicos dentro do País, dificilmente teremos uma cidade com altos níveis de consideração dentro desse ranking da Oxford”. O que a Prefeitura de Fortaleza diz Nota oficial divulgada pela Prefeitura de Fortaleza destaca que o resultado "coloca a Cidade no mapa global como um exemplo de gestão ambiental e qualidade de vida." “Esse resultado mostra que estamos no caminho certo para a construção de uma cidade mais sustentável e agradável de se viver. Estamos adotando políticas públicas que se destacam não só nacionalmente, mas também internacionalmente, e que servem de exemplo de uma gestão atenta às questões mundiais. Podemos falar da politica de vigilância da qualidade do ar, onde fomos a única cidade do Brasil a cumprir as diretrizes da OMS, temos investido em nossos parques urbanos, como o Parque Rachel de Queiroz, e numa politica sólida de arborização da cidade”, frisa o prefeito José Sarto, em comunicado.

Políticas públicas realizadas em Fortaleza Também por meio de nota, a Prefeitura de Fortaleza informa que implementa políticas públicas voltadas para o combate aos efeitos das mudanças climáticas. Exemplos citados são os projetos como a vigilância da qualidade do ar, que garantiu à Fortaleza o título de única cidade do Brasil a cumprir as diretrizes da OMS, e o Plano de Arborização de Fortaleza. "Além disso, a Prefeitura investe na requalificação dos parques urbanos, transformando-os em espaços de convivência, como o Parque Rachel de Queiroz e a Lagoa da Messejana, e na construção de microparques em áreas mais vulneráveis, proporcionando verde e lazer para a comunidade."