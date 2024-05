Inscrições do concurso da Seplag acabam hoje, 27

As vagas são para os cargos de analista de gestão pública e analista de planejamento e orçamento

As inscrições para o concurso da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) acabam nesta segunda-feira, 27 de maio. Ao todo, serão 52 vagas de nível superior, com formação de cadastro reserva.

Além disso, o salário pode chegar a R$ 17,1 mil, a depender da titulação. As vagas são para os cargos de analista de gestão pública e analista de planejamento e orçamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentro dos cargos, são contempladas as carreiras de: