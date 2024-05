Primeira parcela do 13º dos servidores de Fortaleza será paga em 1º de junho

Atualmente, são 163 mil servidores entre ativos, inativos e pensionistas. Com isso, foram injetados mais R$ 600 milhões na economia cearense, além do valor dos salários.

Já a primeira parcela do 13º salário dos servidores do Ceará já foi paga na sexta-feira, 10 de maio, um pouco antes do Dia das Mães.

Mas com a soma da folha de pagamento, no valor de R$ 1.132.341.988, foram R$ 1,7 bilhão em circulação.

O que é o 13º salário?



O 13° salário é uma espécie de salário extra, concedida aos trabalhadores formais que atuam com carteira assinada, no período final do ano. O benefício foi implementado nacionalmente em 1962, durante o mandato do então presidente João Goulart.

Quem tem acesso ao benefício?



O valor deverá ser pago a todos que trabalharam pelo menos 15 dias no ano pelo regime CLT. Aposentados, pensionistas, trabalhadores afastados por licença-maternidade, doença ou acidente também têm direito.

Qual valor vou receber?



O valor do 13º é correspondente a um mês de salário que está registrado em carteira, caso o trabalhador tenha trabalhado o ano inteiro. Se o empregado tiver trabalhado só uma parte do ano, o valor vai ter os descontos proporcionais. Quem tiver trabalhado por menos de 15 dias não recebe o benefício.

Para quem trabalhou menos de um ano e quer calcular quanto vai receber, é necessário dividir o salário bruto por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses em que trabalhou.