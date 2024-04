Precatórios Fundef: Apeoc aciona Justiça pelo pagamento da 3ª parcela

O Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação dos Municípios do Ceará (Apeoc) ingressou com ação na Justiça contra o Governo do Estado após a suspensão do pagamento da terceira parcela do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Na ação, o Apeoc alega que o não pagamento na data prevista, "sem qualquer justificativa específica, quebra a confiança e a segurança jurídica dos atos previamente estipulados e ratificados pela comissão do FUNDEF".