Concursos no Brasil: salários chegam a R$ 20,1 mil; veja vagas abertas

Há oportunidades para o Ceará e outros estados do País Crédito: Pedro Guerreiro/Ag. Pará

O Brasil está com diversos concursos públicos abertos nesta segunda-feira, 29. O POVO selecionou alguns deles, que somam mais de 10 mil vagas. Há oportunidades para o Ceará e outros estados do País. Confira a lista abaixo.

A Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) terá um concurso com 52 vagas de nível superior e formação de cadastro reserva. Além disso, o salário pode chegar a R$ 17,1 mil, a depender da titulação. As vagas são para os cargos de analista de gestão pública e analista de planejamento e orçamento. Já as inscrições estarão abertas a partir do dia 6 de maio, no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor da taxa será de R$ 190.

Concurso Polícia Penal (CE) O concurso da Polícia Penal do Ceará está com 600 vagas imediatas abertas, além do cadastro reserva. Já o salário é de R$ 3.074,89, mas pode chegar a R$ 6.149,78, dependendo da gratificação. Para participar, o candidato deve ter ensino médio completo, idade máxima de 34 anos, 11 meses e 29 dias, possuir CNH categoria B e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares para candidatos do sexo masculino. Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de junho no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O valor da taxa é R$ 185. Concurso do Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região(CE, MA e PI) O Conselho Regional de Nutricionista da 11ª Região (CRN-11)lançou o edital para o preenchimento de sete vagas para o cargo de nutricionista fiscal, com vagas imediatas para lotação nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) tem a responsabilidade do certame e as inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de maio. O salário é de R$ 3.973,53, além do vale-alimentação (R$ 877,19) por mês por regime de trabalho de 30 horas por semana.