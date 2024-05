Turismo: Beach Park abre 300 vagas de empregos para alta estação

Beach Park (Credito: Igor de Mello / Beach Park) Crédito: Igor de Mello / Beach Park

O Beach Park, maior parque aquático da América Latina, localizado em Aquiraz, anunciou nesta terça-feira, 30, a abertura de 300 vagas temporárias para alta estação. Os contratos devem durar entre maio e o fim de agosto de 2024. As inscrições seguem até o dia 10 de maio por meio do site do programa de seleção. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o novo canal de Economia O POVO no WhatsApp Dentre as vagas ofertadas, quase 50 vagas só para Consultor(a) de Turismo. Neste caso, os pré-requisitos são: ensino superior em andamento, ser uma pessoa comunicativa, articulada, focada em resultados e com disponibilidade de horário.

“Algumas oportunidades não exigem experiência prévia na função, apenas o Ensino Médio, proporcionando mais chances para aqueles que buscam uma colocação”, destaca Karizia Lemos, especialista em Gestão de Pessoas do Beach Park . De acordo com ela, é desejável que os candidatos residam no entorno do Beach Park, como Porto das Dunas, Aquiraz, Eusébio e no bairro Messejana, em Fortaleza/CE. Confira as vagas ofertadas na seleção: Consultor(a) de Turismo

Promotor(a) de Marketing

Recepcionista

Vendedor(a) de Loja

Monitor(a) de Esporte e Lazer

Instrutor(a) de Brinquedos

Atendente

Camareira

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serviços Gerais

Roupeiro

Mensageiro

Estoquista

Auxiliar de Logística Saiba mais sobre a empresa Com 38 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas genuinamente cearense, que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza/Ceará, o complexo turístico Beach Park é uma das opções de lazer mais procuradas pelos viajantes no país inteiro.