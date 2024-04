Preço da gasolina cai para R$ 5,78 no Ceará, aponta ANP

O preço da gasolina no Ceará caiu para R$ 5,78. É o que aponta o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes aos dias 31 de março a 6 de abril. Já o etanol ficou em torno R$ 4,40, enquanto o diesel alcançou R$ 5,91.

Comparando com a semana anterior, de 24 a 30 de março de 2024, a gasolina teve uma baixa de R$ 0,06. Por outro lado, o etanol aumentou R$ 0,04 e o diesel apresentou estabilidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação ao gás natural veicular, mais conhecido como GNV, o Estado apresentou a segunda maior precificação média do Nordeste (R$ 4,99). O preço fica atrás apenas do Rio Grande do Norte, com R$ 5,19.