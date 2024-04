Santana do Cariri registra maior chuva do Ceará neste sábado, 13

Estado teve acumulados para todas as macrorregiões em todos os 13 primeiros dias de abril; três municípios do Cariri tiveram chuvas acima dos 100 mm

Até o momento, 114 municípios apontaram chuvas entre as 7 horas da manhã da última sexta-feira, 12, e as 7 horas deste sábado. Ainda conforme dados da Fundação, o Ceará teve precipitações nas oito macrorregiões em todos os 13 dias de abril.

O município de Santana do Cariri , localizado a 522 quilômetros (km) de Fortaleza , registrou a maior chuva deste sábado, 13, no Ceará, segundo informações preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com 132 milímetros (mm) observados, a cidade deteve o recorde para a data, seguida de Aurora , com 130 mm, e Lavras da Mangabeira , com 120 mm.

Entretanto, a região se destaca nos dados recentes pelo volume acumulado em seus municípios, obtendo 18 entre as 22 maiores chuvas do Ceará durante o período analisado. A cidade de Baixio foi a única na região a não informar chuvas nos dados preliminares, que seguem em atualização.

O Cariri foi a segunda macrorregião com mais cidades com chuvas deste sábado. No total, foram 23 municípios, atrás apenas do Sertão Central e Inhamuns, que obteve precipitações em 25 localidades.

Previsão do tempo

A expectativa para os próximos três dias no Ceará é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões. Até a próxima segunda-feira, 15, as precipitações devem vir em intensidade fraca a moderada por todo o território cearense.

A Fundação explica que as chuvas devem ser ocasionadas por áreas de instabilidades oriundas do leste do Nordeste brasileiro, do Oceano Atlântico e da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que hoje encontra-se localizada em torno de 2° ao Sul da Linha do Equador.

Além destes, outros fatores que podem contribuir para a ocorrência de chuvas são os efeitos locais como sistemas de brisa, interação dos ventos com o relevo, e temperatura e umidade elevadas.

As maiores temperaturas para o período devem ser registradas na região do Vale do Jaguaribe, com até 34 °C. Nas demais regiões, os termômetros devem alcançar o índice máximo de 28 °C nas serras e 32 °C na faixa litorânea.

Para Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) a amplitude térmica deve ir de 24 °C a 32 °C durante o fim de semana.

Veja cidades com as maiores chuvas do Ceará neste sábado: