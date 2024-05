Desastre no RS pesa sobre expectativas e derruba confiança do consumidor em maio, diz FGV

O desastre no Estado do Rio Grande do Sul, que permanece há semanas às voltas com alagamentos, derrubou a confiança do consumidor brasileiro em maio, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O abalo foi provocado via deterioração das expectativas, uma vez que a avaliação sobre o momento atual ficou estável.

Após duas altas consecutivas, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 4,0 pontos em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, descendo a 89,2 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice diminuiu 0,2 ponto.

"A piora da confiança do consumidor foi influenciada apenas pela piora das expectativas para os próximos meses, enquanto a percepção sobre a situação atual ficou estável em patamar desfavorável. O resultado mais que devolve as altas dos últimos dois meses, levando o indicador para o menor nível desde abril do ano passado (87,5 pontos). A forte queda nas expectativas foi, principalmente, influenciada pelo desastre ambiental no Rio Grande do Sul, com impactos nas condições de vida dos cidadãos e incertezas em relação à economia local", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.