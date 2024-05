Desenrola para quem fatura até R$ 400 mil chegará a 90% de desconto no BNB

Paulo Câmara destaca que banco deve iniciar Desenrola em no máximo 30 dias Crédito: AURÉLIO ALVES

O Desenrola para Microempreendedores Individuais (MEI), micro e pequenas empresas (MPEs), com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, ou cerca de R$ 400 mil por mês, vai chegar a até 90% de desconto na dívida, no Banco do Nordeste (BNB), segundo Paulo Câmara, presidente da instituição. A iniciativa faz parte da nova etapa do programa federal de combate à inadimplência e estímulo ao crédito, intitulada Desenrola Pequenos Negócios. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo Câmara, o banco está em fase de ajuste para começar a fazer as operações, e que no máximo em 30 dias as renegociações de dívidas vão estar rodando.

Ele acrescenta que, atualmente, a inadimplência no banco, em uma média geral, gira em torno de 4%, e que a categoria de MPEs também se encontra neste patamar. Porém, Câmara detalha que há muitas pessoas jurídicas que deixaram de existir e ainda possuem débitos com o BNB. Ou seja, esse percentual de 4% a ser alcançado é maior. Pois o CPF que estava atrelado àquela micro ou pequena empresa ainda tem o que renegociar.

"Então é um universo até bem maior do que o simples 4%. Os 4% são quem está devendo e ainda está na ativa." (Com informações do jornalista Armando de Oliveira Lima)