Conselho aprova Magda Chambriard como nova presidente da Petrobras

Magda Chambriard atuou como diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) durante o governo de Dilma Rousseff. Algo que deixou parte do mercado financeiro temeroso devido ao risco de aumento da exposição à intervenção política , segundo o especialista da GTF Capital, Felipe von Eye Corleta.

Com a confirmação da saída de Jean Paul Prates do cargo em 16 de maio, a diretora-executiva de assuntos corporativos da companhia, Clarice Copetti, estava ocupando a posição interinamente, mas a entrada de Magda já havia sido anunciada para a posição.

Apesar disso, com vasta atuação na área de óleo e gás, Magda levanta a expectativa de que a atuação da petroleira sobre esse mercado ganhe novo fôlego. Algo que pode beneficiar as operações no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, segundo avaliação do fundador da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (ABEEólica) e conselheiro da Servtec Energia, Lauro Fiúza Júnior.

“Ela (Magda) vai, a meu ver, investir muito no setor de óleo e gás. Levar gás para todo o Brasil, incentivar a rede de dutos para viabilizar gás no Brasil inteiro”, indicou Fiúza. Questionado se isso poderia trazer benefícios ao Pecém, o especialista acredita que sim. “Agora tudo depende da orientação dela. Ela é uma mulher de gás e petróleo. Pode ser que tenha essa vantagem para o Ceará. O Pecém precisa muito de gás, vamos apostar nisso.”

Quem é Magda Chambriard

Consultora na área de óleo, gás e biocombustíveis, Magda é engenheira civil (1979) e mestre em engenharia química (1989) pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).