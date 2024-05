Eixo de microcrédito para CadÚnico tem foco em mulheres e pequenos produtores rurais

O programa de crédito do governo federal, denominado Acredita, terá um eixo de microcrédito para inscritos no CadÚnico com foco às famílias de baixa renda, informais, mulheres, pequenos produtores rurais que acessam o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e apoio ao programa Fomento Rural. De acordo com o governo federal, pelo menos metade das concessões deve ser destinada a mulheres.

"O Programa de microcrédito é um sistema de garantia de crédito, realizado através do FGO-Desenrola, que terá uma fonte de R$ 500 milhões em recursos para investimentos em 2024", diz o Palácio do Planalto. "O FGO-Desenrola é um instrumento de garantia destinado às instituições financeiras que operam com crédito para regularização de dívidas dos beneficiários do Faixa 1 do Desenrola Brasil."

De acordo com o governo federal, as mulheres têm mais dificuldade de acesso ao crédito no Brasil. "Apenas 6% das empreendedoras contaram com auxílio de instituições financeiras para abrir seus negócios, e a maioria, o equivalente a 78%, começou a empreender com recursos próprios, segundo o Sebrae", diz a nota da gestão Lula 3.