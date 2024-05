Restituição do IR 2024: consulta do 1º lote está liberada; veja como fazer

Em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS), foi dada prioridade aos contribuintes domiciliados no Estado Crédito: © Marcello Casal JrAgência Brasil

A Receita Federal abriu nesta quinta-feira, 23, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Ao todo, serão contemplados 5.562.065 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com um valor total de crédito de R$ 9,5 bilhões. Embora a consulta já esteja liberada, a Receita depositará o crédito bancário somente no dia 31 de maio. Assim, será o maior lote de restituição a ser pago. No Ceará, 159.630 contribuintes receberão R$ 322.072.129,44. Veja mais abaixo quem vai receber.

Em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS), foi dada prioridade aos contribuintes domiciliados no Estado. No RS, serão restituídas 886.260 declarações, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão. Até às 11h desta quinta-feira, 23, no Ceará, cerca de 708.259 declarações foram entregues, sendo que são esperadas 980.538 declarações apenas no Estado. Vale ressaltar que os contribuintes terão até o dia 31 de maio para enviar o documento. Caso não entregue dentro do prazo, uma multa de 1% terá que ser paga sobre o imposto devido. O valor mínimo é de R$ 165,74, ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

IR 2024: o que acontece com quem não resgata a restituição? Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".