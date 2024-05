Concurso Unificado: nova data para as provas é divulgada; confira

O Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), adiado por causa do desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, já tem uma nova data. Agora, a prova que reunirá mais de 2,1 milhões de candidatos será realizada no dia 18 de agosto.

Ao todo, estão sendo ofertadas 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Em breve, o cronograma completo será divulgado. A informação foi confirmada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Sobre os locais de prova, os candidatos terão de acessar novamente os cartões de confirmação para verificar se o local de prova foi mantido ou alterado. Os detalhes sobre os locais de provas sobre essas questões serão divulgados no dia 7 de agosto.