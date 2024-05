Perse: alíquotas reduzidas para o setor de eventos são publicadas; entenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , queria inicialmente encerrar o programa como parte de suas medidas para equilibrar as contas públicas.

Estabelecido durante a pandemia da Covid-19 , o projeto foi mantido pelo Congresso nos anos seguintes. Agora, será prorrogado até 2026. Veja mais abaixo as empresas que podem ser beneficiadas.

O projeto de lei que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) foi publicado nesta quinta-feira, 23, no Diário Oficial da União.

Porém, foi feito um acordo com um teto de R$ 15 bilhões de renúncia fiscal até dezembro de 2026, sem correção da inflação, e o programa foi refeito e aprovado pelo Congresso.

Além disso, a medida permite que empresas tributadas pelo lucro real (faturamento maior que R$ 78 milhões e possibilidade de deduções) ou pelo lucro arbitrado possam contar com todos os benefícios do Perse em 2024, ficando restritos à redução de PIS e Cofrins em 2025 e 2026.

Para determinadas categorias, o acesso às vantagens do Perse é condicionado à regularidade perante o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) em 18 de março de 2022 ou adquirida entre esta data e 30 de maio de 2023.

Contribuintes com irregularidades no Cadastur ou sem direito à isenção por problemas de enquadramento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) podem aderir à autorregularização em até 90 dias após a regulamentação da lei, sem a incidência de multas.

O Perse foi criado em 2021 para socorrer empresas de eventos com dificuldades financeiras em razão da interrupção de suas atividades. O governo tentou extinguir o benefício, alegando que as empresas já se recuperaram, mas enfrentou a resistência do Congresso, que decidiu dar um fim gradual aos incentivos.

Perse: confira as empresas que podem ser beneficiadas

Entre as empresas que podem ser beneficiadas estão:

Ramo de hotelaria

Serviços de alimentação para eventos e recepções (bufês)

Aluguel de equipamentos recreativos, esportivos, de palcos

Produção teatral, musical e de espetáculos de dança

Restaurantes e similares

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

Cinemas

Agências de viagem

Atividades de jardins botânicos

Zoológicos

Parques nacionais

Reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental

Parques de diversão

Parques temáticos

Entenda as negociações para a reformulação do Perse

A reformulação do Perse foi desgastante para o governo. O Executivo incluiu o fim do programa em uma medida provisória (MP) no ano passado, mas o Legislativo não aceitou.