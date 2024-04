Imposto de Renda 2024: mais de 75 mil cearenses já enviaram a declaração

Parte dos contribuintes cearenses aproveitou o fim de semana para acertar as contas com o Leão. Isso porque até as 8h desta segunda, 18, a Receita Federal recebeu 75.966 declarações do Imposto de Renda (IR) no Ceará. Ao todo, são esperadas 980.538 declarações apenas no Estado.

A partir deste número, 47,7% dos contribuintes escolheram a opção de declaração pré-preenchida, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento, bastando confirmar as informações ou retificar os dados.

Além disso, 89,9% das que foram entregues até o momento serão restituídas. Já a opção de desconto simplificado representa 54,6% dos envios.