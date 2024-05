Prefeitura de Ipueiras abre inscrições para concurso com 240 vagas

O salário inicial varia entre R$ 1.412 R$ 14,3 mil; confira todas as especialidades

A Prefeitura de Ipueiras, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para o seu concurso público. Ao todo, são ofertadas 240 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Já o salário inicial varia entre R$ 1.412 R$ 14,3 mil. Há oportunidades para diferentes especialidades. Confira todas as opções disponíveis mais abaixo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os interessados precisam se inscrever até o dia 24 de junho, por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da taxa varia entre R$ 110 e R$ 140.