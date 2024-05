Ceará tem 172 vagas para Programa Mais Médicos; 87 municípios estão no edital

O novo edital do Programa Mais Médicos para o Brasil, do Ministério da Saúde, está ofertando 172 vagas para 87 municípios cearenses. Divulgado na última quarta-feira, 15, o principal intuito do edital é garantir o acesso à saúde pública de qualidade, sobretudo com as aprovações dos médicos em programas de residência.



Ao todo, são 2.231 vagas ofertadas para 1.277 municípios. Nesta etapa, os prefeitos e o gestor do Distrito Federal devem indicar, até o dia 22 de maio, quantas vagas pretendem preencher em cada localidade do total autorizado pelo documento de seleção.

Com a validação das vagas dos municípios, a pasta da saúde fará a convocação dos profissionais. Além da reposição de profissionais, há previsão de oferta de 66 vagas para as populações quilombolas que vivem em território rural, em reservas extrativistas e população ribeirinha, para suprir as regiões de difícil provimento e fixação de profissionais.

O secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, diz que a seleção é importante para confirmar a disponibilidade de vagas por parte dos municípios adeptos ao programa.