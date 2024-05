Concursos no Ceará: salários chegam a R$ 17 mil; confira vagas

CONCURSOS em aberto no Ceará Crédito: SC PHOTHOGRAPH/Adobe Stock

O Ceará está com diversos concursos públicos e processos seletivos abertos nesta segunda-feira, 20. O POVO selecionou alguns deles, que somam mais de 2 mil vagas. Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, além de opções em outros estados. Confira a lista abaixo.

Concurso Seplag (CE) A Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) terá um concurso com 52 vagas de nível superior e formação de cadastro reserva. Além disso, o salário pode chegar a R$ 17,1 mil, a depender da titulação. As vagas são para os cargos de analista de gestão pública e analista de planejamento e orçamento. Já as inscrições estarão abertas desde até o dia 27 de maio, no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor da taxa será de R$ 190.

Concurso Codevasf A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) está com 61 vagas abertas para profissionais de nível superior completo. O salário é de R$ 9.065,95 por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados poderão se candidatar até o dia 10 de junho, no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa custa R$ 90. Concurso Polícia Penal (CE) O concurso da Polícia Penal do Ceará está com 600 vagas imediatas abertas, além do cadastro reserva. Já o salário é de R$ 3.074,89, mas pode chegar a R$ 6.149,78, dependendo da gratificação.

Para participar, o candidato deve ter ensino médio completo, idade máxima de 34 anos, 11 meses e 29 dias, possuir CNH categoria B e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares para candidatos do sexo masculino. Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de junho no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O valor da taxa é R$ 185. Processo seletivo no CPSMAR O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati, no estado do Ceará, anunciou a abertura de 102 vagas imediatas para servidores públicos. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Já o salário varia entre R$ 1.412 e R$ 5.071,37. As inscrições estão abertas até o dia 30 de maio e podem ser realizadas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro. O valor da taxa pode ser R$ 80, R$ 110 ou R$ 140. Concurso Prefeitura de Monsenhor Tabosa A Prefeitura de Monsenhor Tabosa, município no Ceará, está com 258 vagas abertas para profissionais com diferentes níveis de escolaridade. O prazo de inscrição fica aberto até 31 de maio. Para participar, os interessados deverão acessar o site do Instituto Consulpam.



Os contratados irão trabalhar em jornadas de até 40 horas semanais, com salário entre de R$ 1.450 a R$ 7.000 por mês. Concurso Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara com de 546 vagas abertas, sendo 301 oportunidades imediatas e as outras 245 para formação de cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de junho no site da banca, a Universidade Patativa. A taxa custa entre R$ 80 e R$ 150. Já o salário varia de R$ 1.412 até R$ 4.750.