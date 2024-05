Fortescue forma parceria para fornecimento de hidrogênio verde; entenda

Globalmente, a Fortescue está construindo um portfólio de projetos de energias renováveis, como eólicas, solar fotovoltaica, hidrogênio verde renovável e amônia verde e soluções de tecnologia verde.

O Brasil é um dos países alvo, com seu projeto avaliado em US$ 5 bilhões em implementação no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no Estado do Ceará.

A empresa também possui outros projetos em países como Austrália, Reino Unido, Noruega e agora mais recentemente o Marrocos.

A Fortescue e o Grupo OCP, líderes em minério de ferro e fosfato respectivamente, estão unidos no objetivo de atingir suas metas de redução de emissões e partilham a visão sobre o papel fundamental e estratégico do hidrogênio verde e do amoníaco na criação de um futuro sustentável em nível mundial.

Entenda como serão os projetos no Marrocos

As duas empresas apresentaram planos para quatro projetos fundamentais no Marrocos:

Capacidade integrada de produção de amônia verde e fertilizantes verdes em grande escala, incluindo energias renováveis, geração de energia, eletrólise, amonificação e produção de fertilizantes Fabricação de tecnologia e equipamentos verdes Um centro de P&D e tecnologia, localizado ao lado da Universidade Politécnica Mohammed VI (UM6P), próximo a Marrakesh, para reforçar a joint-venture, o ecossistema e outros atores envolvidos, com realizações de pesquisas em energias renováveis, hidrogênio verde e processamento de minerais Colaboração de fundos de capital de risco corporativos para impulsionar o investimento em avanços tecnológicos importantes

O objetivo da parceria é fornecer hidrogênio verde e amoníaco para utilização tanto como fontes de energia verde como na produção de fertilizantes customizados e neutros em carbono que sejam acessíveis e econômicos para agricultores de todo o mundo.