Ceará assina 34º acordo de hidrogênio verde com Hitachi, veja lista

O memorando de entendimento atua em cooperação mútua com o objetivo do desenvolvimento de empreendimentos de energias renováveis

O Governo do Ceará assinou mais um memorando de entendimento (MoU) para o fornecimento de equipamentos voltados a indústrias e empresas produtoras de energias renováveis, principalmente de hidrogênio verde. Desta vez, é com a Hitachi Energy Brasil LTDA, sendo o 34º assinado pelo Estado.



O documento regula a forma e as condições pelas quais as partes se propõem a direcionar suas potencialidades.

Além disso, o MoU atua em cooperação mútua com o objetivo do desenvolvimento de empreendimentos de energia solar/eólica e/ou da cadeia produtiva de hidrogênio verde no Ceará.