Adece e Fiec assinam masterplan do hidrogênio verde de R$ 6 milhões

O acordo, divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira, 21, prevê investimentos de R$ 6 milhões. Destes, R$ 5 milhões seriam de recursos próprios da Adece e R$ 1 milhão advindo da Fiec .

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) assinaram um plano de cooperação, denominado masterplan, para fomentar negócios de hidrogênio verde no Estado.

O documento citou ainda ações estratégicas de diferenciação do Hub de Hidrogênio Verde, mas não forneceu especificações do que será implementado pelo masterplan.

Questionadas pelo O POVO, a Adece e a Fiec não quiseram se pronunciar sobre o tema.

O que é o hidrogênio verde?

O hidrogênio verde (H2V) é produzido por meio de uma fonte de energia renovável, como a solar ou a eólica, e não gera emissões de carbono.

O H2V é uma alternativa que auxilia na sustentabilidade, transicionando para uma matriz energética sustentável, podendo ser utilizada em diferentes setores.

Iniciativas de Hidrogênio Verde

Em outubro, o Ceará havia anunciado também um outro masterplan do hidrogênio verde de R$ 14 milhões, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Harvard e pesquisadores do Estado.

Atrelado a isso, a produção de hidrogênio e amônia verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém tem avançado, incluindo a assinatura de pré-contratos, como o de US$ 2 bilhões com a Cactus Energia Verde.