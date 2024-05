Expansão do 5G em periferias da Grande Fortaleza terá aporte de R$ 146 mi

Roberto Nogueira, Juscelino Filho, Jade Romero, Aloizio Mercadante, Janaína Farias, Onélia Santana, Preto Zezé e José Luís Gordon. Crédito: João Filho Tavares

O projeto de expansão do 5G vai ganhar novo fôlego no Ceará. Serão aportados R$ 146,1 milhões para ampliar a infraestrutura de internet nas periferias de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape. Ao total, mais de 200 mil pessoas serão beneficiadas em 168 comunidades. Responsável por vencer o Leilão do 5G do Nordeste, a Brisanet, empresas de serviços de internet e telecomunicações, recebeu a concessão de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), proveniente do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no Whatsapp para ficar bem informado O projeto, anunciado nesta terça-feira, 14, contou com a presença do ministro da Comunicações, Juscelino Filho, com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, além do CEO da Brisanet, Roberto Nogueira, e dentre outros parlamentares e ativistas.

A iniciativa visa direcionar recursos para a ampliação, aplicação e aperfeiçoamento das redes e serviços de telecomunicações, assim como a pesquisa e implementação de novas tecnologias de conexão, com foco especial na tecnologia 5G/FWA (acesso fixo sem fio, em tradução livre). Outro objetivo do investimento é reduzir as disparidades regionais e estimular o progresso econômico, social e tecnológico. O projeto inclui 95 torres de telecomunicações e 95 ERBs (Estações Rádio Base) para a expansão da cobertura do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Segundo o CEO da Brisanet, as torres estarão prontas até o fim de junho deste ano.