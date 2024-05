Em visita ao Ceará, ministro destaca hub de hidrogênio do Pecém como "referência no mundo"

Ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho (de terno ao centro), visitou as novas estruturas do terminal de passageiros do Aeroporto de Fortaleza Crédito: Vosmar Rosa/MPor

Cumprindo agenda no Ceará nesta sexta-feira, 3, o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, destacou o papel do hub de hidrogênio verde do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como uma referência internacional. Em visita ao Pecém, a comitiva visitou as instalações do porto e conheceu mais sobre o hub de hidrogênio verde, como os investimentos prometidos e os projetos de melhorias estruturais para os próximos anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ministro destaca que essa agenda revelou o potencial de crescimento econômico para o Ceará e toda região Nordeste.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "O Porto do Pecém hoje é uma referência no mundo, especialmente na agenda ambiental. A gente espera cada vez mais compartilhar experiências, porque não tenho dúvidas de que o Porto do Pecém será destaque na indústria do hidrogênio verde e a gente quer exportar essa tecnologia para toda a Europa, para outros países. Isso vai estimular ainda mais o crescimento econômico da Região”, destaca. Atualmente, o Complexo do Pecém e o Governo do Ceará já possui seis acordos de pré-contrato para instalação de usinas de produção de hidrogênio e amônia verdes no espaço da Zona de Processamento de Exportações (ZPE). Além dos pré-contratos já assinados, outras 30 empresas diferentes também já demonstraram interesse em instalar projetos relacionados à transição energética, a maioria para produção de hidrogênio verde para exportação.