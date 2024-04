Banco Mundial vai financiar US$ 350 mil para plano de descabornização do Pecém

Plano de descarbonização vai identificar as demandas de transição energética das empresas instaladas no Complexo do Pecém Crédito: Estácio Jr. / Casa Civil

O Banco Mundial vai financiar estudos para viabilizar o plano de descarbonização do Complexo do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. A consultoria, que deve ser concluída em um prazo de nove meses, vai custar US$ 350 mil. A assistência técnica vai levantar, dentre outros pontos, as demandas atuais de energia, de água e as emissões de gases poluentes pelas empresas instaladas no Complexo do Pecém, local onde vai funcionar o Hub de hidrogênio Verde do Ceará. Nesta quinta-feira, 11, representantes do Banco Mundial apresentaram o plano de trabalho da consultoria para secretários de estado e para a diretoria do Complexo do Pecém.