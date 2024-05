Coema aprova projetos de energia e mineração no Ceará; veja quais

Projeto da MDN recebeu a Licença de Instalação Ampliação (Liam) de extração e pesquisa de minério de ferro e calcário, em Sobral Crédito: Luís Queiroz/Prefeitura de Sobral

A reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) aprovou a implementação de quatro novos projetos econômicos no Ceará. Dois deles são do setor de energia, um do agronegócio, além de um do setor de mineração. Realizado nessa quinta-feira, 2, a reunião começou com a liberação de projeto de carcinicultura, localizado em Camocim (a 357 km da Capital). Com área de 363 hectares, o projeto conta com 58 viveiros e dez tanques pré-berçário, canais, drenagem e bacias de sedimentação. Outros dois projetos dizem respeito às energias renováveis. O Coema aprovou o Complexo Eólico Tianguá III, localizado no município que nomeia o empreendimento, distante 333,5 km de Fortaleza.

O empreendimento deve ser construído pela Ventos de Santa Rosalia Energias Renováveis e contará com sete centrais de energia eólica em uma área de 460 hectares e capacidade de geração de 315 MW. Já o segundo projeto de energia renovável será implementado no município de Pentecoste (a 95 km de Fortaleza). Chamado de Complexo Fotovoltaico Pecém, foi idealizado pela empresa Fótons de São Policarpo Energias Renováveis. O complexo de geração de energia solar compreenderá 12 parques fotovoltaicos, com potência total de 600 MWac e potência pico de 792 MWdc, distribuídos numa área total de 1.268 hectares.