Codevasf terá concurso público com 61 vagas de nível superior

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) é uma empresa pública federal, com sede em Brasília e 16 superintendências regionais em sua área de atuação

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) vai realizar concurso público para preenchimento de 61 vagas de nível superior e formação de cadastro de reserva. Veja abaixo mais detalhes

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Produção de Eventos (Cebraspe) será a banca organizadora do certame. Com a assinatura do contrato firmada nesta semana, o próximo passo é a elaboração do edital, definição do cronograma e dos demais atos preparatórios para a seleção, previsto para publicação no mês de maio.

De acordo com a Codevasf, a nova seleção atenderá à necessidade de novas contratações para as áreas de formação cujas filas foram finalizadas no último concurso público, realizado entre 2020 e 2021, além da demanda por áreas de formação não contempladas naquele certame, que permanece vigente.