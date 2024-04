São Luiz abre 240 vagas de emprego para Fortaleza

Ao todo, são 12 cargos com seleção aberta para as três bandeiras da rede de supermercados

O Grupo MSLZ, do Mercadinhos São Luiz, abriu seleção para 240 vagas de emprego. No total, são 12 cargos com vagas. Todos para unidades de Fortaleza. Veja as vagas e os contatos para enviar o currículo abaixo.

Há vagas para pessoas com deficiência (PCD). O objetivo, segundo o grupo, é "suprir as demandas em decorrência do plano de expansão, com a abertura de novas lojas."

A rede é proprietária dos Mercadinhos São Luiz, Mercadão e Mini São Luiz.