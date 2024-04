Instituto Atlântico: vagas para profissionais de TI

O Instituto Atlântico, Instituição de Ciência e Tecnologia sem fins lucrativos, está com vagas de trabalho para profissionais de TI. As oportunidades são para Analistas de Testes; Cientistas de Dados; Arquitetos de Soluções; Desenvolvedores C++; Android e Python.

Todas as vagas são inclusivas e também voltadas para pessoas com qualquer tipo de deficiência. Profissionais de qualquer estado do Brasil podem concorrer, pois o trabalho no Instituto Atlântico é realizado de forma remota. As candidaturas podem ser efetuadas AQUI