Aplicações do BNB geraram de mais de 294 mil vagas de emprego no Ceará em 2023

Presente do BNB, Paulo Câmara, destaca papel do banco para o fomento e promoção do desenvolvimento da Região Crédito: Banco do Nordeste/Divulgação

Com aplicação recorde de R$ 58,5 bilhões em recursos em toda sua área de atuação em 2023, o Banco do Nordeste (BNB) calculou o impacto de suas aplicações em geração ou manutenção de postos de trabalho. No Ceará, mais de 294 mil empregos foram gerados ou mantidos por influência dos empréstimos produtivos do BNB. O levantamento foi realizado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene). Aplicações do BNB geraram retorno na abertura de vagas de emprego Crédito: Thais Mesquita em 07/06/2022