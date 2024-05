Hotel brasileiro é eleito o melhor do mundo por turistas; veja ranking

Entre os elogios registrados por hóspedes na página do hotel no Tripadvisor, está o de Maria Veronica, que se hospedou para comemorar suas bodas de 10 anos de casamento. "O hotel não só entendeu a importância da ocasião, mas também nos proporcionou momentos verdadeiramente únicos e memoráveis", escreveu.

Esse ranking é divulgado anualmente pela plataforma de viagens Tripadvisor, a partir das avaliações feitas pelos viajantes em um intervalo de 12 meses. No caso do Colline de France, 4.252 mil avaliações foram registradas, que renderam 5 estrelas para a hospedagem brasileira.

O Hotel Colline de France, em Gramado, no Rio Grande do Sul , foi eleito como o melhor hotel do mundo em 2024. O empreendimento, que tem sua arquitetura e decoração inspiradas no estilo francês, esteve no pódio nos últimos anos, mas a última vez que conseguiu a primeira colocação foi há 3 anos, em 2021.

Partes do Hotel Colline de France, eleito como o melhor do mundo em 2024 pelos usuários da plataforma Tripadvisor Crédito: Reprodução/ Tripadvisor

Apesar de não ter alcançado o primeiro lugar desde 2021, o hotel gaúcho ainda seguiu firme no pódio entre os viajantes. Em 2023, o Colline ficou em terceiro lugar no ranking e, em 2022, esteve na segunda posição.

No terceiro lugar de 2024, o La Siesta Hoi An Resort & Spa é um resort cinco estrelas no Vietnã com 6.568 avaliações. Segundo a plataforma, as comodidades do local são reconhecidas pelo seu 'charme colonial' e ambiente luxuoso.

Hotel Colline de France – Gramado, Brasil Oblu Select Lobigili – Malé, Maldivas La Siesta Hoi An Resort & Spa – Hoi An, Vietnã Adiwana Suweta – Bali, Indonésia Iberostar Grand Packard – Havana, Cuba Emerald Maldives Resort & Spa – Fasmendhoo, Maldivas La Siesta Classic Ma May – Hanói, Vietnã Secrets Akumal Riviera Maya – Akumal, México Padma Resort Ubud – Bali, Indonésia Sofitel Mexico City Reforma – Cidade do México, México

Destaques do Brasil no Prêmio Travellers' Choice de 2024

O ranking se trata do prêmio "Travellers’ Choice", do Tripadvisor ("A Escolha dos Viajantes", em português). As categorias da premiação são: destinos, praias, hotéis, restaurantes e atividades. Na primeira categoria, o Brasil não aparece entre os 25 destinos listados.

Já entre as praias mais bem-avaliadas, a cidade do Rio de Janeiro alçou a 17ª colocação com a clássica Praia de Ipanema. Entre os hotéis, o Brasil aparece também na 13ª posição, com o Salinas Maragogi All Inclusive Resort, que fica em Maragogi, no estado de Alagoas.

As categorias de restaurantes e atividades ainda não tiveram os resultados de 2024 divulgados.

