Concurso do Banco do Nordeste: Prova é realizada neste domingo; saiba detalhes

Cerca de 418 mil candidatos devem realizar o concurso público do Banco do Nordeste (BNB) neste domingo, 28. O exame vai contar com 60 questões de múltipla escolha.

O resultado da seleção está previsto para o dia 28 de junho. Os cartões de confirmação, locais e horários do exame estão disponíveis no site da Fundação Cesgranrio.



“Quero desejar boa sorte aos candidatos que vão fazer a prova do concurso do Banco do Nordeste, no próximo domingo. Não esqueçam de consultar o cartão de inscrição acessando o site da banca examinadora e de chegar aos locais de aplicação com antecedência”, diz Paulo Câmara, presidente do BNB, em comunicado.