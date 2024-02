Fortaleza terá 5 novos hotéis; um deles de luxo, confirma Prefeitura

O anúncio foi feito pelo titular da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor), Alexandre Pereira. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista do O POVO e colunista da Rádio O POVO CBN, Nazareno Albuquerque .

Fortaleza terá cinco novos hotéis com inaugurações previstas para os próximos meses. As negociações para concessão de incentivos fiscais por parte da Prefeitura de Fortaleza estão adiantados.

Também avançado, está a implementação de projeto hoteleiro próximo à Praia da Cofeco. O novo Porto D’Aldeia Eco Lodge by Castelo de Itaipava Hotels. Na Praia de Iracema , o novo projeto de hotel de charme da rede Carmel com previsão de inauguração em 2025 é o quinto empreendimento da lista.

Ainda na Praia do Futuro , um hotel já pronto está prestes a ser inaugurado. Localizado próximo ao Hotel Crocobeach, deve ser focado no público praticante de kitesurf.

Um dos projetos diz respeito ao grupo Mareiro, que está prestes a lançar um hotel cinco estrelas na Praia do Futuro. Além disso, o mesmo grupo está concluindo a construção de um centro de eventos ao lado do hotel Gran Mareiro.

Para Alexandre, esse movimento ocorre após a implementação da nova política de incentivo fiscal para hotelaria, seja para construção ou reforma.

Segundo a legislação, há redução de 95% das alíquotas do em Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), além de redução de 60% na alíquota de Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o serviço de hospedagem.

"Passamos muito tempo estagnados nessa questão de novos investimentos em hotelaria. Acho que tudo que tem sido feito, os investimentos conduzidos pelo prefeito (José) Sarto (PDT) na requalificação da Beira Mar, do calçadão da Praia de Iracema, do Polo Gastronômico da Varjota, além do investimento em marketing no Exterior contribuíram para esse salto", pontua.