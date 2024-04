Reajuste de 4,62% para servidores públicos de Fortaleza é aprovado na Câmara

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou o reajuste de 4,62% para os servidores públicos municipais. A aprovação ocorreu em discussão única, na sessão ordinária, e em redação final, na extraordinária, realizada nesta quinta-feira, 4.

Todos os 43 vereadores votaram 'sim' para a proposta, que agora segue para sanção do prefeito, José Sarto (PDT). O texto concede a revisão anual do valor dos salários no percentual de 3,62% de janeiro a maio de 2024. A partir de junho, seguindo até dezembro, o percentual será de 4,62%.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o documento estabelece aumento do valor do auxílio-refeição diário, saindo de R$ 15 para R$ 16,20, ampliando para os servidores com remuneração abaixo de R$ 8.200,00 na soma de todos os cargos e funções que ocupem. De acordo com Sarto, o reajuste terá um impacto anual de R$ 215 milhões.