Governo assina ordem de R$ 1 bilhão para construção de dois novos lotes na Transnordestina

Um percurso de 101 quilômetros entre as cidades de Acopiara, Piquet Carneiro e Quixeramobim receberá os lotes 4 e 5 da Ferrovia Transnordestina, com um contrato no valor de R$ 1 bilhão, afirmou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). A ordem de serviço para construção do trecho foi assinada nesta terça-feira, 23, por membros do Estado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O valor total da ferrovia no Ceará é de R$ 6,5 bilhões, relatou o petista. Outros R$ 2 bilhões serão destinados ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Elmano destacou também que vai articular com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), um aditivo para todo o recurso da obra necessário para chegar até o Pecém. O diretor-presidente da Transnordestina Logística, Tufi Daher, acrescentou também, no evento, que o montante do aditivo é de R$ 3,8 bilhões. “Ele não é todo de uma vez. Ele é R$ 1 bilhão em 2024, R$ 1 bilhão em 2025 e para finalizar R$ 1,8 bilhão em 2026”, detalhou. “Como nós temos todos os projetos executivos aprovados, todas as licenças ambientais em dia, toda a desapropriação executada, com essa segunda fase do aditivo, a nossa pretensão ainda este ano é contratar toda a obra de infraestrutura até o Porto de Pecém”, complementou Daher. Geração de empregos Os lotes 4 e 5 da Transnordestina começarão a ser construídos simultaneamente pela Marquise Infraestrutura a partir de março, com conclusão prevista para ocorrer antes de 2026. São estimados 1.300 empregos diretos e mais de 2.600 indiretos nos municípios relacionados às obras.

Já o pico de obras da ferrovia no Ceará deverá gerar entre 8 a 9 mil empregos diretos. “Cada emprego direto, segundo o BNDES, gera cinco empregos indiretos. Então, estamos falando na ordem de grandeza de mais de 50 mil famílias que vão se beneficiar”, pontuou o diretor-presidente da Transnordestina Logística. "Nós vamos ajudar muito várias cadeias produtivas no interior do Ceará", disse o governador Elmano de Freitas. Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com o governador do Estado, a perspectiva é dobrar o volume de carga do Porto do Pecém. “Nós vamos ajudar muito várias cadeias produtivas no interior do Ceará. Nós vamos poder ajudar, com a Transnordestina, a vir milho, soja. Os produtores de leite, o produtor de suíno, produtores de aves e de ovos”. Cinco metros cúbicos de movimento de terra, 11 viadutos, cinco pontes, sistema de drenagem e camadas de sublastro do corpo da ferrovia estão incluídos nos lotes 4 e 5, de acordo com o Governo do Ceará.