Lula no Ceará: Veja as expectativas pelo anúncio de obras e investimentos no Estado

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), adiantou que Lula deve anunciar em Iguatu série de investimentos e visitará canteiro de obras da Transnordestina

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), postou nas redes sociais e adiantou parte dos anúncios que ele espera que sejam feitos por Lula no Estado nesta visita.

A visita do presidente Lula a Iguatu (Região Centro Sul do Estado) também deve envolver outros anúncios .

Lula também deve assinar ordem de serviço do Ramal do Salgado. A obra se refere a um canal a céu aberto que encurtará em 150 km a viagem das águas do Rio São Francisco até o Açude Castanhão.

À coluna da jornalista do O POVO, Beatriz Cavalcante, o diretor-presidente da Transnordestina Logística SA (TLSA), Tufi Daher, disse que há expectativa de que Lula anuncie na visita um aditivo de R$ 3,6 bilhões para continuidade das obras da Transnordestina até o Pecém.

O valor se somaria ao empréstimo já tomado de R$ 3,8 bilhões pelo Grupo Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), responsável pelas obras, que teve a última parcela de R$ 811 milhões liberada em outubro pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a ferrovia terá 1.206 km de extensão em linha principal, atravessando 53 municípios em três estados (Piauí, Ceará e Pernambuco), ligando Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE), na Região Metropolitana de Fortaleza, passando por Salgueiro (PE).

Ainda conforme a coluna, o objetivo é transformar o Nordeste em polo exportador de minério de ferro e conectar, por trilhos, o sertão e o mar. A fase 1 do empreendimento já alcançou mais de 70% de execução.

Atualmente com os R$ 811 milhões, que era a última parcela do empréstimo anterior, a TLSA está realizando os lotes 4, 5 e 6, até Quixeramobim, sendo 11 lotes no Ceará.