Leite: por que o preço caiu, mas queijo e manteiga não?

O Brasil é um país importador de lácteos, mas apesar de ser o quarto maior produtor de leite do mundo, a produção nacional não é suficiente para abastecer o mercado interno Crédito: FreePik

A medida que os preços da manteiga e do queijo sobem, o preço médio do litro de leite despenca. Por que esse fenômeno acontece? Importação barateou o leite, mas preços do queijo e da manteiga não caíram.

Um levantamento da empresa de pesquisa de mercado Kantar Worldpanel, ilustrado pela BBC News, mostra que o preço médio por quilo dos queijos em geral subiu 9,7%, e o da manteiga, 12,3% entre janeiro do ano passado e igual mês deste ano. A mussarela, tipo de queijo mais consumido no país, ficou 3,7% mais cara no período. Entenda a seguir a contradição que envolve o queda no valor do leite e o aumento do preço dos seus derivados.