Puxado pelo tomate, cesta básica de Fortaleza sobe 5,66% em março

O conjunto dos 12 produtos que integram a cesta básica de Fortaleza registrou inflação de 5,66% em março de 2024, conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor equivale a R$ 663,22, maior do que março do ano anterior (R$ 647,92).

No Brasil, dez das 17 capitais pesquisadas registraram aumento no custo da cesta básica. As elevações mais importantes ocorreram no Recife (5,81%), Natal (4,49%) e Aracaju (3,90%).

Por outro lado, as reduções mais expressivas ocorreram no Rio de Janeiro (-2,47%), Porto Alegre (-2,43%), Campo Grande (-2,43%) e Belo Horizonte (-2,06%).