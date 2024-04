Azul inicia frequência de voos semanais para Quixadá; veja horários e preço

Azul anuncia ligação regional entre Fortaleza e Quixadá, no Sertão Central Crédito: Azul Linhas Aéreas/Arquivo

A Azul Linhas Aéreas iniciou nesta terça-feira, 2, as vendas da nova frequência Fortaleza-Quixadá. Essa será a primeira operação comercial do aeroporto quixadaense, localizado no Sertão Central. Os voos iniciam no dia 8 de julho. Serão duas frequências semanais. A empresa não divulgou preços para o trecho, mas O POVO simulou a compram da ida nesta terça-feira, 2, e o valor ficou em R$ 363,83. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dias em que os voos serão operados foram confirmados pela companhia aérea: Às segundas e quintas-feiras, saindo às 13h15min de Fortaleza e pousando em Quixadá às 14h05min. Já o retorno acontece às 14h30min, com chegada às 15h20min na capital cearense.