Novo voo ligando Fortaleza e Aracati começa a operar a partir deste sábado

As cidades de Fortaleza e Aracati passarão a contar com um novo voo a partir deste sábado, 13, operado pela Latam em parceria com a Voepass.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 11, pelo governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) e pela secretária do Turismo, Yrwana Albuquerque em solenidade com a presença de diversas autoridades dos municípios beneficiados e do Estado.

Os voos terão frequência semanal partindo do Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense, às 17h45, em aeronave do modelo ATR72 que tem capacidade para transportar até 70 passageiros e duração de 30 minutos. No sentido inverso, as decolagens partindo do Aeroporto Regional Dragão do Mar, em Aracati, também ocorrerão aos sábados, mas a partir das 18h45. O custo inicial da passagem é de R$ 198,51.

Na cerimônia de lançamento do novo voo, o governador Elmano de Freitas disse que vai investir recursos para fazer melhorias nos aeroportos do Estado. “Nós devemos ter nos próximos dias anúncios de melhoria do nosso aeroporto de Aracati, como devemos ter anúncios de melhoria dos aeroportos do Ceará por inteiro, no que diz respeito à tecnologia e segurança”, enfatizou, sem citar quantias.

O destino já era feito desde o ano passado pela Azul, em aviões Cessna Caravan, com capacidade para nove passageiros, integrando inicialmente a chamada Rota das Emoções que inclui ainda Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, e São Luís, no Maranhão. Atualmente, o voo é realizado duas vezes na semana, às segundas e quintas-feiras, partindo de Fortaleza às 11h50.