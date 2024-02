Fortaleza terá 12 voos extras da Azul para o Dia do Trabalho

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

No Nordeste, serão 12 operações para Fortaleza, 11 para Maceió, sete para Natal, oito para Recife e Porto Seguro (BA), seis para João Pessoa e quatro para Aracaju

No Nordeste, serão 12 operações para Fortaleza, 11 para Maceió, sete para Natal, oito para Recife e Porto Seguro (BA), seis para João Pessoa e quatro para Aracaju.

A Azul Linhas Aéreas divulgou que ofertará 138 voos extras para 28 cidades durante o feriado do Dia do Trabalho, que cai numa quarta-feira, 1º de maio.

Leia mais Com voo para Brasília, Aeroporto de Juazeiro é ligado a cinco destinos

Sobre o assunto Com voo para Brasília, Aeroporto de Juazeiro é ligado a cinco destinos

Já o Sudeste serão 79 voos extras. Na região serão contempladas 41 novas operações para Viracopos (SP), 17 para o BH Airport, seis para Congonhas (SP), e um para cada cidade de Uberlândia (MG), Rio de Janeiro, Bauru (SP), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP) e São José do Rio Preto (SP).

E o Sul do País contará com voo para 7 cidades, sendo elas: Chapecó (SC), Maringá (PR), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR) e Porto Alegre (RS).

O restante será para o Centro-Oeste e Norte, com um voo para cada destino: Belém (PA), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Goiânia (GO).

Mais notícias de Economia