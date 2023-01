Jericoacora terá novo voo vindo de Belo Horizonte; veja detalhes

Iniciativa inicia em março. Viagem, que ocorrerá nas quintas e domingos, é escala de voos com destino final em Parnaíba (PI)

A partir de 2 de março, a empresa aérea Azul terá um novo voo para Jericoacora, vindo de Belo Horizonte (MG). A ligação será feita com a cidade de Parnaiba, no Piauí, com escala em Jeri (CE). A nova opção de viagem faz parte da Rota das Emoções.

O voo AD4510 terá partidas do aeroporto de Confins, na capital mineira, às quintas e aos domingos, às 9h20min, pousando em Jericoacoara às 12h05min.

O mesmo voo decola da cidade cearense às 12h55, chegando na Parnaíba às 15h40min. Logo em seguida, o AD 4510 decola ás 14h30min e retorna a Minas Gerais, com chegada prevista às 17h35min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os voos serão realizados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para transportar até 136 passageiros.

Mais notícias de Economia

Tags