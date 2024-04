Semana do Consumidor: PMEs cearenses faturaram R$ 4,2 milhões no varejo online

É o que aponta levantamento realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas online Crédito: Christin Hume/Unsplash

A Semana do Consumidor de 2024 trouxe ganho para as pequenas e médias empresas (PMEs) do varejo online do Ceará. Isso porque as lojas faturaram R$ 4,2 milhões com as vendas durante o período. O resultado representa um crescimento de 35% em relação ao alcançado em 2023, de R$ 3,1 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine É o que aponta levantamento realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas online. Na análise, foram consideradas as vendas realizadas de 11 a 17 de março de 2023 e 2024 da base de lojistas cearenses da plataforma.