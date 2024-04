Fortaleza recebe evento que busca candidatos para trabalho e estudo no Canadá

O Escritório do Québec em São Paulo (BQSP) irá apresentar, em Fortaleza, as mais de 200 vagas disponíveis aos brasileiros na província do Canadá.

O evento "More e Trabalhe no Québec" ocorrerá na quarta-feira, 20, na Aliança Francesa de Fortaleza.

A palestra tem por objetivo informar sobre o processo de recrutamento, as oportunidades e dúvidas sobre o mercado de trabalho, além dos estudos disponíveis e a questões sobre visto e currículo.