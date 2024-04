INSS começa a pagar benefícios de março nesta sexta, 22; veja calendário

A ordem dos depósitos leva em conta o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador, que fica depois do traço

Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de abril, para os que têm cartão final 1 e 6.

O calendário leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os aposentados e pensionistas com benefício com dígito final 1.

O Instituto paga, mensalmente, 39.036.865 benefícios previdenciários. Desse total, 5.657.745 são assistenciais, e 33.379.120 previdenciários.

Além disso, o número de pessoas que recebe até um salário mínimo é de 26.168.062. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.868.803 pessoas, segundo dados de janeiro deste ano.