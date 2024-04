Rede de supermercados Dia entra com pedido de recuperação judicial no Brasil

A operação brasileira da rede espanhola de supermercados Dia entrou nesta quinta-feira, 21, com um pedido de recuperação judicial no Brasil na Justiça de São Paulo, "com o objetivo de tentar superar a sua atual situação econômica e financeira", afirmou a empresa. O valor da ação é de quase R$ 1,1 bilhão.

A rede afirma que, desde a sua chegada ao Brasil, em 2001, tem realizado investimentos no País, em um esforço que "não obteve o retorno esperado".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pedido de recuperação judicial ocorre uma semana após o anúncio de um processo de reestruturação das operações no País, com o fechamento de 343 lojas e três armazéns.