Edital da UFC oferece bolsas para projetos de inovação de alunos e servidores

O objetivo desta edição é propor soluções para a melhoria da comunicação realizada pela UFC com os diversos públicos.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) , por meio da Pró-Reitoria de Relações Interinstitucionais (Prointer), lançou o edital Hackathon Inovando UFF, programa de inovação colaborativa 2024.

A ação é voltada para servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes de graduação e de pós-graduação. Veja como realizar a inscrição abaixo.



Hackathon Inovando UFC: inscrições



As inscrições estão disponíveis até o dia 4 de março, por meio do formulário eletrônico.

Para participar, é necessário a formação de equipes de 3 a 6 participantes.

Até 10 grupos serão selecionados para participar das oficinas e mentorias, que ocorrerão durante 4 semanas, e apresentar as suas soluções ao final do Hackathon, no dia 2 de abril.



Hackathon Inovando UFC: bolsas



As melhores soluções apresentadas serão premiadas com bolsas.